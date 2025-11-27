TBMM Genel Kurulunda vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale ekonomi yönetimindeki kadro değişikliklerini gündeme taşıdı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Özlale, Kasım 2020–Kasım 2025 döneminde dört Maliye Bakanı ve beş Merkez Bankası Başkanı değiştiğini hatırlatarak, “Bu tablo liyakat sorunu değil, sistem sorunudur.” dedi.

MALİYE BAKANLARI: HEPSİ ERDOĞAN’LA TERS DÜŞTÜ

Özlale konuşmasında maliye yönetimindeki değişiklikleri tek tek sıraladı. Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Allah sonumuzu hayır etsin” ifadeli istifayı anımsatan Özlale, Lütfi Elvan’ın enflasyon politikaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşamadığı için görevden ayrıldığını söyledi.

