CHP'li vekiller tarafından emekli maaşlarına yönelik düzenleme talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başlatılan nöbet eylemi devam ediyor.

8 Ocak’ta başlayan Meclis nöbeti, 9 Ocak sabahı itibarıyla da sürerken, CHP'li Milletvekilleri, Türkiye’de emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini vurguladı. Eylemin amacının emeklilerin insanca yaşayabileceği bir maaş düzenlemesi yapılana kadar kamuoyunun dikkatini Meclis’e çekmek olduğu belirtildi.

CHP’li vekillerin eylemi, emekli maaşlarının alım gücünün hızla eridiği bir dönemde Meclis gündemine taşınan dikkat çekici bir protesto olarak değerlendiriliyor.