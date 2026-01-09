Olay, saat 00.00 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Maslak Çeşme Caddesi'ne plakasız motosiklet ile gelen bir kişi kebapçı dükkanının önünde durarak silahla etrafa rastgele ateş açmaya başladı. İçeride bulunan müşteriler panik yaşarken, saldırı sonrası şüpheli geldiği motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda silahtan çıkan 2 merminin iş yerine isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, aynı iş yerinin bir hafta önce de kurşunlandığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA