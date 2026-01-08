Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ailesine ait olduğu iddia edilen yapılarla ilgili tartışmalar sürerken, İzmir’in Narlıdere ilçesindeki bir malikâne kamuoyunun gündemine oturdu. Yaklaşık 300 milyon TL değer biçilen yapının, hiçbir aşamada inşaat ruhsatı almadığı ve kaçak olduğu belirlendi.

BirGün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Ahmet Gökçek’in eşine ait olduğu ifade edilen malikâneye ilişkin resmi incelemelerde yapının tamamen ruhsatsız olduğu tespit edildi. Yetkili kurumların kayıtlarında, yapı ile ilgili herhangi bir yasal izin ya da onay bulunmadığı kaydedildi.

Ne Adresi Var Ne Aboneliği

Narlıdere Belediyesi’ne yapılan numarataj başvurusunun, yapının kaçak olması nedeniyle reddedildiği öğrenildi. Yapının adres kaydının bulunmadığı, Adres Kayıt Sistemi’ne tanımlı olmadığı için su ve elektrik aboneliği de açılamadığı belirtildi. Ayrıca yapı için ada-parsel veya şirket adına tanımlı herhangi bir yasal abonelik kaydına rastlanmadı.

Mühürlendi, Süre Verildi

Yapı sahiplerinin, İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığı ancak bu belgenin hukuki bir koruma sağlamadığı ifade edildi. İnşaat sürecinde, 30 Ocak 2019 tarihinde beton dökümü sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

Bu işlemin ardından 18 Mart 2019’da 1.751 metrekarelik yapı için mühürleme zaptı düzenlendi. Narlıdere Belediyesi Meclisi, 26 Mart 2019 tarihli kararla yapı sahiplerine mevzuata uygunluk için bir aylık süre tanıdı.

Yıkım Kararı Uygulama Bekliyor

Verilen sürede herhangi bir düzenleme yapılmaması üzerine 8 Ağustos 2019 tarihinde yapı hakkında yıkım kararı alındı. Aynı zamanda idari para cezası kesildiği, bu cezanın ise 16 Ocak 2024’te ödendiği öğrenildi. Ancak yapılan ödemenin yıkım kararını ortadan kaldırmadığı, dosyanın Fen İşleri Müdürlüğü’nde yıkım sırası beklediği bildirildi.

Ortaya çıkan bilgiler, İzmir’deki kaçak yapılaşma ve denetim süreçlerini bir kez daha tartışmaya açtı.

Melih Gökçek Kimdir?

Melih Gökçek, 20 Ekim 1948'de Ankara'da doğmuş bir Türk siyasetçidir. Gazi Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'ndan mezun olan Gökçek, siyasete Milli Selamet Partisi ve ardından Refah Partisi çizgisinde başlamıştır. 1984–1989 yılları arasında Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Gökçek, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş ve 2017 yılına kadar aralıksız 23 yıl boyunca bu görevde kalmıştır. Başkanlığı döneminde kentsel dönüşüm projeleri, altyapı çalışmaları ve park düzenlemeleri gibi projelerle öne çıkan Gökçek, imar uygulamaları ve belediye harcamaları nedeniyle sık sık eleştirilerin de odağı olmuştur. 28 Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine görevinden istifa eden Gökçek, aktif siyasette bulunmasa da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelmektedir. Oğlu Osman Gökçek ise iş insanı ve medya yöneticisi olarak bilinir ve aileye ait projeler zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu olmaktadır.