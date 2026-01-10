Sosyal medya platformu X’te paylaşılan uzun bir metinde Miray adlı kullanıcı, 27 ve 28 Kasım 2025 tarihlerinde Sol Parti’ye yazılı ve sözlü başvuruda bulunduğunu belirterek, bir parti üyesinin cinsel şiddet ve psikolojik şiddet faili olduğu yönünde beyan verdiğini ifade etti.

Paylaşımda, beyanın alınması sırasında kendisine güvenliğinin sağlanacağı, mental sağlığının gözetileceği ve fail hakkında tedbir kararları uygulanacağı bilgisinin aktarıldığı iddia edildi.

“Fail alanlardan uzaklaştırılmadı” iddiası!

Miray, beyanın ardından failin iddiaları kabul ettiğinin kendisine iletildiğini öne sürerken, birkaç hafta sonra ise suçların failin “örgütsüz olduğu dönemde işlendiği” gerekçesiyle süreçte belirsizlik yaşandığını savundu. Paylaşımda, bu aşamada kendisinden yeniden dilekçe istendiği, bürokratik süreçlerin öne sürüldüğü ve bu sırada failin parti alanlarında bulunmaya devam ettiği iddia edildi.

“Üç kez karşı karşıya geldim”

Açıklamada, tedbir kararı alındığı belirtilmesine rağmen faille üç kez karşılaşıldığı, bu durumun mağdurun güvenliği açısından ciddi bir risk yarattığı ileri sürüldü. Failin yalnızca bazı alanlardan uzaklaştırıldığı, üniversite çalışmaları ve diğer ortak alanların kapsam dışı bırakıldığı da iddialar arasında yer aldı.

“Süreç uzatıldı, görüşmeler ertelendi”

Miray, parti yönetimiyle yapılan görüşmelerin defalarca ertelendiğini, sürecin sürekli uzatıldığını ve kendisine verilen “şu tarihte sonuçlanacak” sözlerinin tutulmadığını öne sürdü. Paylaşımda, yaşananların iletişime ve sürece olan güveni zedelediği ifade edildi.

“Fail korunurken ben alanlardan çekildim”

İddialara göre, süreç boyunca tedbir kararları sağlıklı işletilmezken, fail parti alanlarında bulunmayı sürdürdü; buna karşılık Miray, güvenlik ve mental sağlık kaygıları nedeniyle alanlardan çekilmek zorunda kaldığını dile getirdi.

“Sol Parti'yi kamuoyuna ifşa ediyorum”

Paylaşımın sonunda Miray, Sol Parti’nin süreci yönetemediğini, fail aklayıcı ve mağduru zan altında bırakan bir tutum sergilendiğini öne sürerek, yaşananları sol kamuoyuna ifşa etme kararı aldığını açıkladı.