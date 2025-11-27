14. Hafta Maç Programı ve Hakem Atamaları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakem listesine göre, haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
Yarın:
-
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği (Kocaeli): Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
-
14.30 Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın
-
17.00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
-
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan
-
20.00 Trabzonspor - Tümosan Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
-
17.00 Hesap.com Antalyaspor - Göztepe : Adnan Deniz Kayatepe
-
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
-
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
-
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol
