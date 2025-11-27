14. Hafta Maç Programı ve Hakem Atamaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakem listesine göre, haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

Yarın:

20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği (Kocaeli): Oğuzhan Çakır

29 Kasım Cumartesi:

14.30 Çaykur Rizespor - Zecorner Kayserispor: Cihan Aydın

17.00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Trabzonspor - Tümosan Konyaspor: Alper Akarsu

30 Kasım Pazar:

17.00 Hesap.com Antalyaspor - Göztepe : Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol