Türkiye’de son dönemde artan gıda zehirlenmesi vakaları üzerine harekete geçen Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki işletmelere yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı. Halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye tolerans tanınmadığını belirten ekipler, özellikle AVM içerisinde faaliyet gösteren ünlü fast food markalarını kapsamlı bir denetime tabi tuttu.

Denetimlerde mutfak düzeni, ürünlerin saklanma şartları, personel hijyeni ve ruhsat durumları ayrıntılı şekilde incelendi. Kurallara aykırı uygulamalara rastlanan işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı. Zabıta yetkilileri, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kullanılması ve hijyen eksikliklerinin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekti.

“Halk sağlığına yönelik ihlallere asla izin vermeyiz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapılan kontrollerin ardından sert bir açıklama yaparak sağlıksız ürün satan işletmelerin karşısında kararlılıkla duracaklarını ifade etti.

Yaşar, “Yenimahalle’de vatandaşın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Belediyemiz cezacı bir anlayışla hareket etmiyor ancak söz konusu halk sağlığı olduğunda göz yumamayız. Kimse sağlıksız ürünü vatandaşa dayatamaz. Böyle davranan işletmeler derhal kapatılır ve sorumluları hukuki süreçle yüzleşir. Mesajımız nettir: Hijyen kurallarını hiçe sayan her işletme bizim için hedef işletmedir ve bunun bedelini ödeyecektir” dedi.

“Şüpheli gördüğünüz işletmeleri bizlere bildirin”

Denetimlerin kesintisiz süreceğini belirten Başkan Yaşar, ilçe sakinlerine de çağrıda bulundu:

“Yenimahallelilerden isteğim, sağlıksız olduğunu düşündüğünüz iş yerlerini bize bildirmenizdir. Halk sağlığına kasteden hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Temiz, kurallara uygun çalışan işletmelerimizi ise ayrı tutuyor; emekleri ve hassasiyetleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”