Fransa basını, Yargıtay’ın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin temyiz başvurusunu değerlendirerek reddettiğini duyurdu. Böylece, alt mahkemenin verdiği karar kesinleşmiş oldu. Bu karar, Sarkozy’nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş mahkumiyet anlamına geliyor.

Libya Davasındaki Mahkumiyeti Ardından İkinci Kesin Ceza

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, daha önce Libya davası kapsamında da mahkumiyet almıştı. Telekulak davasındaki bu mahkumiyet, Sarkozy’nin siyasi ve adli geçmişinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Telekulak Davasının Önemi

Telekulak davası, Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve yolsuzluk suçlamalarını konu alıyor. Yargıtay’ın kararı, Fransa siyasetinde hakkında kesinleşmiş mahkumiyet bulunan eski liderler listesini bir kez daha gündeme taşıdı.