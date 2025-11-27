Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıtkabir çevresinde geniş çaplı trafik düzenlemesi yapılacağı belirtildi.

Buna göre Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu caddelere bağlanan tüm sokak ve yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Emniyet yetkilileri, sürücüleri alternatif güzergâhları tercih etmeleri, trafik ekiplerinin yönlendirmelerine ve uyarı işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Ziyaret süresince bölgede yoğun güvenlik önlemleri uygulanacağı, trafiğin zaman zaman tamamen durdurulabileceği ifade edildi.