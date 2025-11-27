Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Serbest Rota Hava Sahası (FRA) uygulamasının bu gece itibarıyla başlatılacağını duyurdu. Yeni sistemle birlikte hava araçları, belirlenen giriş ve çıkış noktaları arasında istedikleri rotayı kullanabilecek.

FRA sayesinde uçuşların daha kısa sürede tamamlanması, yakıt tüketiminin azalması ve karbon salınımının düşürülmesi hedefleniyor. Uygulama, ilk aşamada 2025–2026 kış döneminde 23.00–05.00 saatleri arasında geçerli olacak. 2026–2027 kış döneminde ise sistemin 24 saat esasına göre tam zamanlı uygulanması planlanıyor.

Bakanlık, bu adımla Türk hava sahasının daha verimli, çevreci ve gelişmiş bir yapıya kavuşacağını belirtti.