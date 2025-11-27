ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi. Sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

İç Güvenlik Bakanı Noem: Soruşturma başlatıldı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıyı doğrulayarak Bakanlık ekiplerinin olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

Trump’tan sert açıklama: “Ağır bedel ödeyecek”

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, vurulan iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Saldırgan için “hayvan” ifadesini kullanan Trump, saldırganın da yaralı olduğunu ve “ağır bir bedel ödeyeceğini” belirtti.

Olayla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.