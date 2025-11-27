2025/26239 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26239 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi ve Özellikleri: Tandoğan Mah. Efe Sk.Yavuzlar Apt. No:18/4 Sincan/ ANKARA(PINARBAŞI Mahalle/Köy, 95 Ada, 10 Parsel, 4 NOLU) Yüzölçümü : 494,00 m2Arsa Payı : 31/494 (Diğer bilgiler esatis.uyap.gov.tr adresinden16/01/2026 - 11:20 tarihi ve saati itibariyle görülebilir.)

İmar Durumu : İnşaat tarzı Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, 4 Kat, Konut Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi yol cephesinden 5m, diğer cephelerden 3m dir.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 11:20

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:20

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.