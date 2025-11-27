Bahçesaray mahallesinde kurduğu 14 metrekarelik safran tesisi ile kontrol altında üretim yapan Pektaş, bu küçük alanda 10 bin safran soğanı yetiştiriyor. Pektaş, arazide aynı üretimi yapmak isteselerdi 1000 metrekarelik bir alana ihtiyaçları olacağını belirtti.

“Bu üretimi arazisi olmayan insanlar da yapabilir,” diyen Pektaş, topraksız tarımın zor olmadığını ve üretim maliyetlerinin uygun olduğunu vurguluyor. 500 bin TL’lik yatırımla kurduğu tesis, ilk hasatta yaklaşık 250 gram safran üretmeyi başardı.

Safran, Küçük Alanlarda Büyük Kazanç Sağlıyor

Mert Pektaş, “Bu büyüklükte bir safran tesisi, yılda 1 milyon TL’den fazla gelir sağlayabilir,” diyerek yüksek getirili tarımın küçük alanlarda da mümkün olduğunu aktardı. Ayrıca, çoğalttığı safran soğanlarını satışa sunarak ek gelir elde ediyor.

Bölge Çiftçilerine İlham Veriyor

Genç ziraat mühendisi, tesisi başta deneme amaçlı kurduğunu, başarılı olunca büyütmeye karar verdiğini ve ilgisi olanlara da önerilerde bulunduğunu söylüyor:

“Bölge insanına ek gelir elde edebilecekleri bir üretim yöntemi olduğunu göstermek istedim. Küçük alanda bile bu işi yapabilirler. İlgi duyanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Safranın Ekonomik ve Tarımsal Önemi

Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran, iklim ve su koşullarına uygunluğu ve hastalıklara dayanıklılığıyla bölge çiftçileri için fırsat sunuyor. Kuraklık ve yüksek ekonomik değeri nedeniyle genç girişimciler arasında tercih edilen bir ürün haline geliyor.