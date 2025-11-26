Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 17,02 puan artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,09 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en çok gerileyen yüzde 2,39 ile spor sektörü oldu.

Küresel piyasalar, ABD’de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi ile pozitif seyretti. Yurt içinde ise yatırımcıların odağında, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konulu canlı yayını yer aldı.

Analistler, bugün yurt dışında ABD dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanlar ise destek noktası olarak öne çıkıyor.