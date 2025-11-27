Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,89 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.973,54 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen banka, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor. Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini söyledi.

ABD'de tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.