Fed’in faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın piyasasını desteklerken, ons altın 14 Kasım’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi. Dolar endeksindeki gerileme ve küresel talebe ilişkin olumlu görünüm, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi kuvvetlendirdi. Resmî verilere göre Çin Merkez Bankası yıl başından beri 25 ton altın almış görünse de, gerçekte yaklaşık 250 tonluk bir alım yaptığına dikkat çeken Emtia Uzmanı Candaş Atalay, merkez bankalarının alımlarının altındaki aşağı yönlü riskleri sınırladığını belirtti. Atalay ayrıca yıl sonuna ilişkin altın öngörülerini de paylaştı.

ABD’den gelen son ekonomik göstergeler, Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentisini artırırken, dolar üzerindeki baskının güçlenmesi güvenli liman talebini destekledi. Bu gelişmelerle birlikte altın, günün ilk işlemlerinde neredeyse iki haftanın zirvesine ulaştı.

14 Kasım’dan Bu Yana En Yüksek Düzey

Spot altın sabah saatlerinde ons başına 4.169 dolara kadar çıkarak 14 Kasım’dan beri en yüksek seviyeyi gördü. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen ons altın, saat 13.00 civarında 4.160 dolar bandında işlem gördü.

Yurt İçi Altın Piyasasında Son Durum

Aynı dakikalarda gram altın yüzde 0,74 değer kazanarak 5.676 TL’den işlem görürken; çeyrek altın 9.484 TL, Cumhuriyet altını 37.788 TL, tam altın ise 37.768 TL seviyesinde alıcı buldu.

Analistlerden Öne Çıkan Teknik Seviyeler

Uzmanlar bugünkü ilk önemli direnç noktasının 4.188 dolar olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması hâlinde 4.240 dolara doğru yeni bir yükseliş olabileceği ifade ediliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.124 ve 4.089 dolar destek bölgeleri olarak takip ediliyor.

Dolar Endeksi ve Tahvil Piyasasındaki Gelişmeler

Dolar endeksi, yatırımcıların yeni Fed başkanının para politikasında daha güvercin bir duruş benimseyebileceği yönündeki beklentilerle son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, farklı para birimlerini kullanan yatırımcılar için altını daha ulaşılabilir hâle getirdi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise önceki seansta görülen bir aylık dip seviyelerin hemen üzerinde seyretti.

Piyasalar Yeni Verilere Odaklandı

Gözler bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularına çevrilmiş durumda. Öte yandan, dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı, ekim ayında eylüle kıyasla yaklaşık yüzde 64 geriledi.

Altın Piyasasında Hareketlilik Artıyor

Altındaki son yükselişi değerlendiren Emtia Uzmanı Candaş Atalay, Hürriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda, ABD borsalarındaki güçlü performansa rağmen altının toparlanma eğilimine girdiğini söyledi. Fed kanadında faiz indirim beklentilerinin artmasının, altına olan ilgiyi tazelediğini vurguladı.

Atalay açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

ABD ve büyük ekonomilerin borsaları son dönemde beklentileri aşan bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz hafta gelen yüksek kârlı bilançolar, yatırımcıların bir bölümünün altından riskli varlıklara yönelmesine yol açtı.

Her ne kadar altın, geçtiğimiz ay gördüğü tarihi zirvenin yaklaşık yüzde 5 altında bulunsa da, altındaki geri çekilme diğer emtialar kadar keskin değil. Örneğin Bitcoin’de yaşanan sert düşüşün ardından fiyat, zirvesinin yüzde 31 altına inerek 85 bin dolar seviyesine geriledi.