Rekabet Kurulu, Coca-Cola’da yürütülen yerinde inceleme sırasında veri silindiğinin belirlenmesi üzerine şirkete 282 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Kurul, veri silme işleminin incelemeyi “engelleme ve zorlaştırma” kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan veri silinmemesi gerektiğinin altı çizilerek, “Tek bir silme işlemi dahi şirketi, yıllık cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor” ifadeleri yer aldı. Ayrıca incelemelerde en güncel teknolojilerin kullanıldığı ve veri silme girişimlerinin çok kısa sürede tespit edilebildiği vurgulandı.

Açıklamada, yerinde incelemelerin yalnızca işle ilgili verileri kapsadığı, kişisel veya özel nitelikli verilerin inceleme dışında tutulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve tam iş birliği sağlanması yalnızca hukuki bir zorunluluk değil; ağır yaptırımlardan kaçınmanın da tek yoludur.”

Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan yerinde incelemelerin rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında kritik rol oynadığını hatırlatarak, uzmanların şirket yöneticileri ve çalışanlarının bilgisayarları, mobil cihazları ve bilişim sistemlerindeki işle ilgili tüm verilere erişme yetkisine sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca çalışanlardan yazılı veya sözlü açıklama talep edilebileceği belirtildi.