ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, gençler arasında sosyal medyada popüler hale gelen ‘Kızılay’ yön tabelası, 4’üncü kez yenilendi. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan tabela, daha önce çalınma ve zarar görme nedeniyle üç kez değiştirilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tabelaya zarar verilmemesi için direğin arkasına barfiks demiri monte etti. Ancak gençler arasında tabelaya asılarak fotoğraf çektirme akımı devam ediyor. 17 Kasım’da fotoğraf çekmek için oluşan yoğunluk sırasında yaşanan tartışmada iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Son olarak, 3’üncü kez yenilenen tabela kimliği belirsiz kişilerce zarar görüp yerinden söküldü. Belediye ekipleri tabelayı 4’üncü kez yeniledi.

Üniversite öğrencisi Arda Karatosun, Samsun’dan arkadaşıyla geldiğini belirterek, “19 Mayıs Üniversitesi’nde okuyoruz. Sosyal medyada tabelayı duyduk, Ankara’ya gelmişken ziyaret etmek istedik. Çalınması yanlış bir şey, ama aklımızdan geçmedi değil; ‘Samsun’a mı götürsek’ diye düşündük. Ancak götürmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan Fehmi Can, gelemeyen arkadaşının vesikalık fotoğrafını tabelaya astığını belirterek, “Tabela meşhur olunca biz de akıma katıldık. Arkadaşımız gelmediği için vesikalığını oraya astık” ifadelerini kullandı.

Tabelaya olan yoğun ilgi ve sosyal medyada yayılan akım, gençlerin Ankara’yı ziyaret ettiklerinde uğrak noktası haline gelmesine neden oluyor.