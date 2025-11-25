Başsavcılık açıklamasına göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Instagram’da yayımlanan “büyü bozma” ilanlarıyla mağdurları tuzağa düşüren şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Mağdurlarla iletişime geçen şüphelilerin, dini inanç ve duyguları istismar ederek para talep ettikleri belirlendi.

MASAK Raporları ve Ses Kayıtları Delil Oldu

Soruşturma kapsamında şüphelilerin,

“Dini inanç ve duyguları istismar etmek” ,

"Bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık"

suçlarını işlediklerine ilişkin ses kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmalarıyla önemli bulgular elde edildi. Şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı oldukları da tespit edildi.

5 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.