Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP), Sudan’da artan çatışmalar ve derinleşen insani kriz nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu.

ASTP Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Şahin, Araştırma ve Kültür Vakfı Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, Sudan’daki çatışmaların kritik seviyeye ulaştığını belirtti. Şahin, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına dayanışma çağrısı yaparak, insani yardımların artırılması ve diplomatik girişimlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Şahin açıklamasında, “Sudan halkı için en acil ihtiyaç, gerçek bir barışın sağlanması ve insani yardım koridorlarının bir an önce açılmasıdır. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri, bu konuda aktif rol üstlenmeli, Sudan’ın bölünmesinin önüne geçmeli ve soykırımın durdurulması için ağırlık koymalıdır” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Sudan’ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ile platform üyeleri de katıldı. Basın toplantısında, insani yardımların önemi ve bölgeye yönelik kalıcı çözüm önerileri üzerinde duruldu.