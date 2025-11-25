Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 25 Kasım 2025 tarihli toplantısında 2025–2026 sezonu için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nde değişiklik yapılmasına karar verdi. Alınan kararla amatör futbolcular için geçerli olan birinci transfer ve tescil dönemi, yalnızca yurt içi transferlerle sınırlı olmak üzere 19 Aralık 2025’e kadar uzatıldı.

TFF’nin kararına göre kulüpler, statülerde yer alan oyuncu uygunlukları ve yaş kontenjanlarına bağlı kalarak transfer ettikleri amatör futbolcuları müsabakalarda oynatabilmek için A Takım Listelerini revize edebilecek. Böylece hem TFF 3. Lig’de hem de TFF 2. Lig’de amatör oyuncuların resmi maçlarda forma giyebilmesinin önü açıldı.

Federasyon, yapılan düzenlemenin kulüplerin kadro planlamasını daha esnek şekilde yapmasına olanak tanıyacağına dikkat çekti.