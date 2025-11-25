Dünya genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele için önemli bir günün daha kapısı açıldı. Gün henüz yeni başlarken, birçok şehirde hazırlıklar sürüyor; kadın örgütleri, gönüllüler ve sivil toplum temsilcileri gün boyunca sürecek etkinlikler için çalışmalarına devam ediyor.

Bu özel gün, kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital şiddete dikkat çekmek; farkındalık yaratmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük önem taşıyor. Sabahın bu erken saatlerinde, sosyal medyada farkındalık paylaşımları artmaya başlarken, çeşitli kurumlar da gün boyunca gerçekleştirecekleri açıklamalar ve etkinlikler için planlamalar yapıyor.

Uzmanlar, 25 Kasım’ın yalnızca bir anma günü değil; toplumun her kesiminde değişim yaratma konusunda bir hatırlatma olduğunun altını çiziyor.

Bugün, kadınların hayatın tüm alanlarında güvenle var olabilmesi için verilen mücadelenin bir kez daha görünür kılındığı bir gün olarak başladı.