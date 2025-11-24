2026 yılı yaklaştıkça, memur maaşları, emekli aylıkları, SSK ve Bağ-Kur zam oranları milyonlarca kişinin en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi. Enflasyon beklentileri, ekonomik programdaki hedefler ve toplu sözleşme rakamları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler, 2026 yılının maaş artışlarına ilişkin önemli ipuçları veriyor.

2026 Memur Maaşlarının Zam Oranları Nasıl Belirlenecek?

Memur maaşları her sene olduğu gibi 2026’da da toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile güncellenecek.

Toplu Sözleşmedeki Artış Oranları

Mevcut sözleşmeye göre 2026 yılında memurlara uygulanacak zam şöyle:

Ocak 2026: %15

Temmuz 2026: %10

Enflasyon farkı: Enflasyonun bu oranları aşan kısmı kadar

Enflasyon Tahminleri 2026’ya Ne Diyor?

Ekonomistler ve program hedefleri 2026 yılı için enflasyonu %20 - %30 bandında değerlendiriyor. Bu veriler ışığında:

✔ Ocak 2026 memur zammı beklentisi: %25 – %35

✔ Temmuz 2026 memur zammı beklentisi: %15 – %20

2026 Memur Maaşı Tahminleri (Güncel Projeksiyonlar)

Tahmini enflasyon aralıklarına göre 2026’da memur maaşlarının ulaşabileceği seviyeler:

En düşük memur maaşı: 40.000 TL → 50.000 – 55.000 TL

Orta düzey memur: 47.000 TL → 58.000 – 63.000 TL

Uzman kadrolar: 55.000 TL → 67.000 – 72.000 TL

2026 Emekli Maaşları İçin Beklentiler SSK ve Bağ-Kur Emeklileri

Bu grup için zam, her yıl olduğu gibi tamamen 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanacak.

Ekonomik öngörülere göre:

✔ SSK/BAĞ-KUR emeklisi 2026 Ocak zammı: %25 – %35

✔ Refah payı senaryosunda toplam artış: %30 – %40

Memur Emeklileri

Memur emeklileri, memur maaş artışına paralel olarak:

✔ 2026 Ocak’ta %25 – %35 zam alabilir

En Düşük Emekli Maaşı 2026’da Kaç TL Olabilir?

2025 yılının sonunda en düşük emekli aylığının 12.000 – 15.000 TL aralığına gelmesi durumunda:

➡ 2026 Ocak’ta 16.000 – 20.000 TL bandına yükselmesi öngörülüyor.

2026 İçin Farklı Zam Senaryoları

1. Orta Senaryo

Yıllık enflasyon: %30

Memur zammı: %35

Emekli zammı: %30

En düşük emekli aylığı: 18.000 TL civarı

2. Düşük Enflasyon Senaryosu

Enflasyon: %20

Zam oranları: %25 seviyesinde

3. Yüksek Enflasyon Senaryosu

Enflasyon: %40

Memur zammı: %45

SSK/BAĞ-KUR zammı: %40

En düşük emekli maaşı: 20.000 – 22.000 TL

2026 Zammıyla İlgili Merak Edilen Sorular 2026’da refah payı olacak mı?

Son yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, refah payının yine gündeme gelmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Memur maaşlarında taban ücret ne kadar olur?

Ortalama beklentiye göre 50.000 TL’nin üzeri konuşuluyor.

Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı?

2026 yılında kök maaş için yeni bir çalışma ihtimali bulunuyor, ancak detaylar henüz netleşmedi.