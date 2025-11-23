Medyapım’ın iddialı yapımı “Yeraltı”, ocak ayında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu ise Raci Şaşmaz ve Berna Aruz’un yazdığı dizinin güçlü oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Ekin Mert Daymaz, “Yeraltı”nın dikkat çeken transferlerinden biri oldu.

Ekin Mert Daymaz, dizide Ferman karakterini canlandıracak

Daymaz, dizide Ferman rolüne hayat verecek. “Yeraltı”nda başlıca rolleri Deniz Can Aktaş (Haydar Ali), Devrim Özkan (Ceylan), Uraz Kaygılaroğlu (Bozo), Sümeyye Aydoğan (Sultan), Burak Sevinç (Merdan), Koray Şahinbaş (Efraim), Hülya Gülşen (Gülsüm), Hakan Çelebi (Paşa) ve Emir Benderlioğlu (Yavuz) üstleniyor.