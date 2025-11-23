Hatimoğulları, Meclis’te kurulan komisyonda Türkiye’deki siyasi iradenin yaklaşık yüzde 95’inin temsil edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bir tıkanıklık yaşandı. İmralı’nın dinlenmesi gerekiyor. Bu Türk halkı ve Öcalan’ın kendi örgütü tarafından bir şart olarak ortaya kondu. Komisyon bir karar aldı ve şimdi gidecek. Ancak gönlümüzden geçen bu komisyonun oy birliğiyle karar almasıydı. CHP gitmemeyi tercih etti.”

“Fikir değiştirilebilir, komisyon adaya gidebilir”

Hatimoğulları, “CHP’nin gitmemesi bir eksikliktir. Hâlâ ümit ediyoruz ki fikir değiştirilebilir ve komisyon adaya gidebilir. Türkiye’de savaşın ve çatışmanın durması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Panel, ‘Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği’ başlığıyla Harbiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HASYAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.