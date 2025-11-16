Hatay'da dolandırıcılık suçundan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Y.Ş., İstanbul'da yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 127 dosyada toplam 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL adli para cezası bulunan firari hükümlü Y.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 4 yıldır firari olan hükümlünün İstanbul'da saklandığı tespit edildi. Hatay polisinin operasyonu sonucu İstanbul'da saklandığı adreste yakalanan firari hükümlü Y.Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)