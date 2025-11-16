CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianameyle ilgili sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Tanrıkulu, iddianameyi savunanların kamuoyundan bilgi saklamaması gerektiğini belirterek, “Eğer bu belgeye gerçekten güveniyorsanız, erişim engeli koymak yerine herkesin önüne açın” dedi.

Tanrıkulu’nun açıklamasına göre soruşturma dosyası binlerce sayfadan oluşuyor ve yüzlerce kişinin adının geçtiği kapsamlı bir süreç yürütülüyor. Buna rağmen, iddianameyi paylaşan hesaplara arka arkaya erişim engeli kararları geliyor. Tanrıkulu, bu adımın hem savunma hakkını zorlaştırdığını hem de kamuoyunun bilgilenme hakkını engellediğini vurguladı.

“Bu kadar büyük bir dosyayı hem sanıkların hem avukatların hem de kamuoyunun görmesini zorlaştırmanın hiçbir hukuki karşılığı yok” diyen Tanrıkulu, sürecin siyasi boyutuna da dikkat çekti. Ona göre erişim engelleri, iddianamenin tartışılmasından çekinildiğini gösteriyor.

Tanrıkulu, çağrısını şu sözlerle tamamladı: “Madem bu iddianameyi Türkiye’nin önüne koydunuz, öyleyse TRT dahil tüm kanallarda canlı yayınlayalım. Bu engellerin amacı nedir? Şeffaflıktan kaçmamak lazım.”