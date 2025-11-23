Bakan Işıkhan, açıklamasında “İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz” diyerek şu verileri paylaştı:

35 binden fazla işveren , Aday Havuz Sistemi'ni kullandı.

İşverenler tarafından 120 bine yakın sorgulama gerçekleştirildi. Tır sürücüsünün tahliyesi vicdanları sızlattı İçeriği Görüntüle

Sistemde yaklaşık 2 milyon aday görüntülendi .

İşverenler, 560 bine yakın aday ile iletişime geçti.

Işıkhan, İŞKUR’un “adayhavuz.iskur.gov.tr” platformu sayesinde işveren ile iş arayan arasındaki sürecin daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Yenilikçi uygulamalarımız ile iş gücümüzü desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, dijital entegrasyonun artırılmasıyla iş bulma süreçlerinde daha fazla kolaylık ve hız sağlamayı hedefliyor.

İşgücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz.💻



Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ve işverenler https://t.co/3O02mmbqiL platformunda bir araya geliyor.🤝



🔖Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bugüne 35 binden fazla işveren sistemimizi kullandı.… pic.twitter.com/YTcfHMVO2G — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 23, 2025