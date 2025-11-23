Bakan Işıkhan, açıklamasında “İş gücümüzü dijital çağın imkanlarıyla birleştiriyoruz” diyerek şu verileri paylaştı:

Işıkhan, İŞKUR’un “adayhavuz.iskur.gov.tr” platformu sayesinde işveren ile iş arayan arasındaki sürecin daha hızlı ve etkili bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, “Yenilikçi uygulamalarımız ile iş gücümüzü desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, dijital entegrasyonun artırılmasıyla iş bulma süreçlerinde daha fazla kolaylık ve hız sağlamayı hedefliyor.

Muhabir: Haber Merkezi