Ankara’nın Keçiören ilçesinde 24 yaşındaki Kürşat Kıyaklı’nın yaşamını yitirdiği trafik kazasında, tır sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ailesinin tepkisine neden oldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kıyıklı ailesi ve davanın avukatı İlyaz Çimen, Ankara Adliyesi önünde yaptıkları açıklamada hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

KAZANIN SEYRİ: “KONTROLÜNÜ KAYBEDEN TIR ÇARPTI”

Olay, 19 Kasım sabahı Etlik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yakıtı tükenen otomobilini yol kenarına park eden Kürşat Kıyaklı, yardım beklediği sırada H.C.’nin kullandığı tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kıyaklı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"KAZA TUTANAĞI HATALI DÜZENLENDİ"

Ailenin avukatı İlyaz Çınar, kazaya ilişkin hazırlanan tutanağın gerçekleri yansıtmadığını savundu. Çınar, “Fren izleri ve tanık beyanları yok sayılarak hazırlanan tutanak müvekkil aleyhine düzenlenmiştir. Bu hatalı tutanak sonucunda fail hukuka aykırı biçimde salıverilmiştir” dedi. Avukat, hem tutanağa hem de serbest bırakma kararına itiraz ettiklerini belirterek kusur dağılımının yeniden yapılması gerektiğini vurguladı.

