Sezon başında maliyeti düşük, genç ve gelişime açık bir kadro oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yolgörmez, “Ligde kalmak ve oyuncu yetiştirmek ilk amacımızdı. Ancak hem denemelerden aldığımız 12 futbolcu hem de ilk kez profesyonel maça çıkan oyuncularımızla beklentilerin çok üzerine çıkan bir takım olduk” dedi.

Yolgörmez, stadyumu olmayan, sürekli deplasmanda oynayan ve ligde sponsoru olmayan tek takım olmalarına rağmen haftalarca liderlik ve Play-Off yarışında yer aldıklarını ifade etti. “Bunu sağlayan, kurduğumuz aile ortamıydı. Bu yolculukta kaptanlarıma, tüm oyuncularıma ve kulüp emekçilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Söke 1970 Spor, teknik direktör değişikliği sonrası yeni bir yapılanma sürecine girecek ve TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadelesini sürdürmeye devam edecek.