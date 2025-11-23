Nazillispor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Yüksel Yeşilova ile görüşerek tecrübeli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesini istedi. Yeşilova, Başkan’ın teklifini kabul ederek göreve başlamayı kabul etti.

Yeşilova, “Romanya Federasyonu’nda seminere katılmam gerektiği için 4 hafta takımın başında olamayacaktım. Maçların ertelenmesi sayesinde sadece 1 maç kaçırdım. Yönetimden gelen çağrı üzerine, takımı çok iyi tanıyan bir teknik direktör olarak göreve başladım. Bu sezon Nazillispor’u profesyonel ligde tutmak için çalışacağız” dedi.

Nazillispor, Yüksel Yeşilova yönetiminde 3. Lig 4. Grup’ta hedeflediği başarıyı yakalamayı planlıyor.