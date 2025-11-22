26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık Harmanlar Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binadaki dairesinin penceresinden düşen Güllü, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümün ardından başlatılan soruşturma devam ederken, iddialar üzerine Güllü’nün kızı ve arkadaşı hastanede örnek verme işlemlerine katıldı.

Güllü’nün Kızı: “Kendi Rızamızla Geldik, Kendimizden Emeniz”

Hastane çıkışında açıklama yapan Tuğyan Ülkem Gülter, kamuoyunda yer alan madde kullanımı iddialını reddederek şunları söyledi:

“Madde kullandığımızı söylüyorlardı. Gerekli yerlere işlemlerimizi yaptırdık, sonuçları bekliyoruz. Kendi rızamızla geldik ve kendimizden eminiz. Sonuçları avukatlarımız paylaşacaktır.”

Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise açıklama yapmamayı tercih etti.

Avukatlardan Açıklama: “Gözaltı ve Tutuklama Yok”

Gülter ve Ulu’nun avukatlarından Rahmi Çelik, hakkındaki iddiaları yalanlayarak şöyle konuştu:

“Herhangi bir gözaltı işlemi veya tutuklama yoktur. Müvekkillerimizin rutin işlemleri için hastaneye geldik. Soruşturma süreci devam ediyor. Bir gelişme olduğunda gerekli makamlar açıklayacaktır.”

“Saç Örneği Rızayla Verildi”

Avukat Hakan Sezer de müvekkillerinin süreç boyunca şeffaf davrandığını belirtti:

“Müvekkiller daha önce de belirtti; gizledikleri bir durum yok. Kendileri bugüne kadar madde kullanmamışlardır. Rızalarıyla geldik, gerekli saç örneklerini vererek savcılığa teslim ettik.”