Esenler'deki 2 suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde beklenmedik deprem meydana geldi. Yeniler'de gerçekleşen depremin şiddeti ise 3.9 olarak ölçüldü.

Whatsapp Image 2025 11 21 At 21.41.11

KANDİLLİ RASATHANESİNDEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Kandilli Rasathanesi) resmi X hesabından yapılan açıklamada; deprem derinliği 6.8 kilometre, şiddedi ise 3.9 olafak açıklandı. Sosyal medya platformu X üzerinden depreme dair açıklamalarda ise "Çok sallandık 3.9 gibi değildi" ifadeleri yer aldı.

Muhabir: Haber Merkezi