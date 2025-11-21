Kütahya'nın Simav ilçesinde beklenmedik deprem meydana geldi. Yeniler'de gerçekleşen depremin şiddeti ise 3.9 olarak ölçüldü.
KANDİLLİ RASATHANESİNDEN AÇIKLAMA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Kandilli Rasathanesi) resmi X hesabından yapılan açıklamada; deprem derinliği 6.8 kilometre, şiddedi ise 3.9 olafak açıklandı. Sosyal medya platformu X üzerinden depreme dair açıklamalarda ise "Çok sallandık 3.9 gibi değildi" ifadeleri yer aldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 21, 2025
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/BkVlecQtZM
21.11.2025, 21:22:22 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 6.8 km#Kandilli
Muhabir: Haber Merkezi