Kütahya'nın Simav ilçesinde beklenmedik deprem meydana geldi. Yeniler'de gerçekleşen depremin şiddeti ise 3.9 olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİNDEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Kandilli Rasathanesi) resmi X hesabından yapılan açıklamada; deprem derinliği 6.8 kilometre, şiddedi ise 3.9 olafak açıklandı. Sosyal medya platformu X üzerinden depreme dair açıklamalarda ise "Çok sallandık 3.9 gibi değildi" ifadeleri yer aldı.