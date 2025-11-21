Yaklaşık 1,5 aydır takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 30 yaşındaki futbolcu, milli maç sonrasında yaptığı açıklamada takıma geri dönmek istediğini belirtmişti. İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile görüşecek ve bu görüşmenin ardından alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacak.

Alınacak karara göre İrfan Can ya Fenerbahçe’ye geri dönecek ya da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak. Kararın derbiden sonraya bırakılmasının nedeni ise teknik direktör Domenico Tedesco’nun, zorlu fikstürde tamamen maçlara odaklanmak istemesi olarak gösterildi.

Öte yandan, kadro dışı olan bir diğer isim Cenk Tosun için ise şu an herhangi bir gelişme bulunmuyor.