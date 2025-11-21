Sarı-kırmızılı ekip, son antrenmanını 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Antrenman öncesinde ise saat 16.00’da teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Rakip takım Union Saint-Gilloise’ın basın toplantısı maç günü saat 19.15’te başlayacak. İlk 15 dakikası basına açık olacak idman ise saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek.

Galatasaray’ın basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, en geç 23 Kasım Pazar günü saat 18.00’e kadar [email protected] adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekiyor.