Yerlikaya, açıklamasında Kocaeli, Çorum ve İzmir’deki üç farklı cinayet dosyasının özel polis ekipleri tarafından titizlikle aydınlatıldığını belirtti.

  • İzmir (20 Yıl Önceki Cinayet): 2 Aralık 2005’te boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.’nin failleri, gelişen teknolojik imkanlar ve 3 ay süren teknik-fiziki takip sonucu yakalandı. N.D., S.K. ve H.D., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

  • Kocaeli (18 Yıl Önceki Bebek Cinayeti): 27 Mayıs 2007’de çöp konteynerinde bulunan bebek olayında, olay tarihinde elde edilen parmak izinin teknolojik incelemelerle E.N.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi ve şüpheli tutuklandı.

  • Çorum (11 Yıl Önceki Cinayet): 6 Ocak 2014’te kesici aletle öldürülen A.Ş.’nin faili M.E.Y., 14 ay süren saha çalışmaları sonucu belirlendi ve “Kasten Öldürme” suçundan tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti: “Kahraman polislerimiz, faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamı aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

