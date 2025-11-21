ADEV organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, 30 firmanın kurduğu stantlarda Bitlis’in balı, peyniri, cevizi, büryan kebabı, içli köftesi, ayran aşı çorbası, dut ve ceviz reçeli gibi pek çok ürün tanıtıldı.

ADEV Başkanı Suat Yaralı, festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“İlk kez Bitlis ve ilçeleri olarak böyle bir festival düzenliyoruz. Amacımız Bitlis’i Ankara’ya taşımak. Hemşerilerimize tatmadıkları ürünleri tattırmak istiyoruz. Etkinlik beklediğimizden daha kalabalık geçti, bu da bizi çok mutlu etti. Esnafımızın yüzü gülecek şekilde Bitlis’e dönmesini istiyoruz. Dut reçeli, ceviz reçeli, karakoyan balı, tuzlu balık ve büryan festivalimizin öne çıkan lezzetleri.”

Festival üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.