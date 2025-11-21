İHH Çubuk Şubesi Başkanı Abdülhamit Ateş, Gazze’ye yardım ulaştırmanın son dönemde bir nebze kolaylaştığını belirterek şunları söyledi:

“Hazırladığımız gıda tırını bugün dualarla uğurluyoruz. Çubuk halkı bugüne kadar olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında durdu. Emanetlerinizi teslim aldık, Allah nasip ederse Gazze'deki kardeşlerimize ulaştıracağız.”

Programda yapılan konuşmaların ardından yardım tırı, edilen dualarla Gazze’ye doğru hareket etti.

Bölgedeki insani ihtiyaçların devam ettiğine dikkat çeken yetkililer, yardım kampanyalarının süreceğini belirtti.