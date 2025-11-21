MHP lideri Devlet Bahçeli'nin salı günü yaptığı İmralı çağrısının ardından komisyon 14.00'te toplandı. Oylama sonucunda komisyonun İmralı'ya gitmesi kararlaştırıldı. 32 evet, 2 hayır (DSP ve DP) ve 3 çekimser oy verildi.

Siyasi partiler yarın isimleri Meclis Başkanlığı'na iletecek. TBMM'de kurulan Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı ziyaretine ilişkin kesin kararını verdi. Komisyon İmralı'ya gitme kararı aldı. SEGBİS görüşmesi teklifi reddedildi. 32 evet 2 hayır (DSP ve DP) VE 3 çekimser oy verildi.

Tarih belirlenmesine ilişkin de siyasi partiler yarın isimleri Meclis Başkanlığı'na iletecek. Tarih kararlaştırılacak. Birkaç gün içinde de İmralı'ya gidilecekler.