“Bir otomobilden fazlası” sloganıyla yola çıkan Togg, 2025 yılında T10X ve T10F modelleriyle önemli bir satış başarısı elde etti. Şirketten yapılan açıklamada, yıl boyunca toplam 39 bin yeni Togg’un trafiğe çıktığı belirtildi.

Togg’un kullanıcı sayısı 88 bini geçti

2025 satışlarıyla birlikte Togg kullanıcı sayısı 88 binin üzerine çıktı. Türkiye pazarında yakaladığı ivmeyi sürdüren marka, yerli otomobil pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Avrupa yolculuğu başladı

Togg, 2025 yılı itibarıyla Avrupa pazarına da giriş yaptı. Almanya’da satışa sunulan marka, kısa sürede 240 satış sözleşmesi imzaladı ve 100’den fazla aracın teslimatını gerçekleştirdi.

2026 hedefleri iddialı

Şirket, 2026 yılı için üretim, satış ve ihracat odaklı büyüme hedefleri belirlediğini açıkladı. Togg’un önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de Avrupa’da satış ağını genişletmesi bekleniyor.