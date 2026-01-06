Olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Spor Salonu’nda gündüz saatlerinde meydana geldi. Adana Nova Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Bacağından vuruldu, hastaneye kaldırıldı

Saldırıda bacağına kurşun isabet eden Ömer Çetin yaralandı. Şüpheli saldırgan olayın ardından hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetin, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, Çetin’in hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Polis şüphelinin peşinde

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Spor salonu ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, soruşturma sürüyor.