Bursa’da yaşanan saldırı girişiminin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Bozbey, vatandaşlarla buluşmak amacıyla geldikleri programda kişisel bir saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

“Fiziki müdahale insanlık dışıdır”

Yaşanan olaya tepki gösteren Bozbey,

“Buraya sizlerle buluşmak için geldik. Ancak menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu kişisel bir saldırıdır. Bunlar bizi asla yıldıramaz. İnsanlarımızın böyle bir olaya ve hakarete tanık olmasını istemem. Herkes eleştirisini dile getirebilir ama fiziki müdahaleye gelince bu insanlık dışıdır” dedi.

“Sağ yüzümde darbe kaynaklı hasar var”

Saldırı girişiminin ardından sağlık kontrolünden geçeceğini belirten Bozbey,

“Bu kişileri asla tasnif etmiyoruz. Bildiğimiz, tanıdığımız birisidir. Gerekli yerlere durumu ilettik. Darbeden kaynaklı sağ yüzümde ufak bir hasar var. Tetkikler için hastaneye gideceğim” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili süreç başlatıldı

Olayın ardından güvenlik güçlerine bilgi verildiği ve gerekli adli sürecin başlatıldığı öğrenildi. Başkan Bozbey, benzer olayların tekrar yaşanmaması için toplumun sağduyulu davranması gerektiğini vurguladı.