Meclis’te 2026 yılının ilk parti grup toplantılarındaki gündemin ilk sırasında ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nın eşiyle birlikte yatağında alınarak Amerika’ya kaçırılması oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması olayını Karayip Korsanları filmine benzetti. Bahçeli “Maduro’ya karşı yapılan, hukuk dışı saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyorum” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da olayı “barbarlık olarak nitelendirdi. Tülay Hatimoğulları, "Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yatağından kaçırılıp alıkonması, hiçbir devletin, siyasetçinin ve halkın güvende olmadığının en çarpıcı kanıtıdır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Uluslararası hukuku tanımayan bu korsanvari tutumu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında, iktidara Venezuela'daki gelişmeler üzerinden yüklendi. Venezuela lideri Maduro'yla ilgili 'Türkiye'ye sürgün' iddiasını gündeme getirerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeşitli sorular yöneltti.

TARTIŞMA YARATAN SORU

Özgür Özel, Venezüella Devlet Başkanı Maduro’nun Türkiye’ye gönderilme teklifiyle ilgi konuyu Erdoğan’a soru olarak yönelterek şöyle dedi.

“Ya şimdi bir soru sorayım Erdoğan'a. Gazeteci arkadaşlar, inşallah çarşamba günü buraya gruba geldiğinde de sorarlar, itilmezler kakılmazlarsa bir cevap bekleyelim. Trump'ın yanında senatör söylüyor, Trump da kafa sallıyor. Maduro'ya diyor, 'bir çıkış yolu verdik. Türkiye'ye git dedi Trump' diyor. Trump da böyle yapıyor. 'Gitmedi" diyor. 'Şimdi New York'ta' diyor.

Trump Türkiye'ye git derken Erdoğan'a 'Maduro kabul ederse onu Türkiye'ye yollayayım. Onu burada bakar mısın?' diye sordu mu sormadı mı?

Sen bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Eğer biliyordun da olur dediysen buna nasıl 'olur' dedin? Niye olur dedin? Demedin mi ya, 'Kardeşim Maduro benim seçilmiş bir adam. Orada duruyor, dik dur eğilme kardeşi seninle diyordum' ona. 'Nasıl paketleyin getirin biz burada bakarız' diyorsun?'

Ne dedin ona? 'Çorum'da bir yer ayarlarız, Çorum'u iyi biliyor o, bir bağlantısı var, Çorum'da bir çiftlikte oturturuz mu?' dedin Maduro'yu? Yok demediysen, bilmiyorsan, 'bilmiyorsan bilmiyorum' de. O zaman Trump'a dönüp de 'Sen kim oluyorsun da benim memleketime, benim egemenliğimde olan birisine kendince başka ülkeden birini alıp getirip yerleştiriyorsun? Bu ülkeyi ben mi yönetiyorum, sen mi yönetiyorsun?' diyemedin mi, diyemeyecek misin? “

NE İLGİSİ VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konuşması Meclis kulislerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. CHP dışındaki muhalif milletvekilleri, kulislerde “ Maduro ile Çorum’un ne ilgisi var. Özgür Özel’in bildiği bir şey mi var. ? Neden açıklamıyor” diye yorumda bulundular.