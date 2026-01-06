Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, Çubuk–Ankara kara yolu Ahi Evren Sanayi Sitesi kavşağında gerçekleşti.

Otomobil ile beton mikseri çarpıştı

F.S. yönetimindeki 35 BMA 69 plakalı otomobil, M.S. idaresindeki 06 BR 5445 plakalı beton mikseri ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı.

Aynı noktada ikinci kaza

İlk kazanın ardından aynı bölgede, bu kez 3 aracın karıştığı bir başka trafik kazası meydana geldi. İkinci kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalar nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.