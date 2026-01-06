Bakan Vedat Işıkhan, TRT Haber canlı yayınında çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin önemli mesajlar veren Işıkhan, sürecin Meclis aşamasında olduğunu vurguladı.

16,8 milyon emekli enflasyon farkından yararlanacak

Türkiye genelinde 16 milyon 816 bin emeklinin, enflasyondan doğan farktan yararlanacağını belirten Işıkhan, emekliler arasındaki ödeme oranlarına da dikkat çekti.

Işıkhan,

“SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler ise farklı bir orandan alacak. TBMM AK Parti Grubu, bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. İlgili toplantılar tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacak” dedi.

En düşük emekli maaşı Meclis’te belirlenecek

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin yasama süreciyle netleşeceğini ifade eden Işıkhan,

“En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacak” açıklamasında bulundu.

Gözler TBMM’ye çevrildi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı artışı konusunda gözler şimdi TBMM’ye çevrilirken, düzenlemenin bütçe etkisi ve kapsamının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.