Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde meydana gelen ve üç çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaybolan sürücü Halil Gündüz’e (42) ulaşılması için yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Arama faaliyetlerine farklı kurumlardan toplam 143 personel katılırken, tahliye kanalı ve çevresinde geniş çaplı tarama yapılıyor.

Kaza, 29 Aralık 2025 tarihinde Harran’ın kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yatılı okulda öğrenim gören çocukları ve yeğenlerini okula götürmek için yola çıkan Halil Gündüz’ün kullandığı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tahliye kanalına devrildi.

3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Araçta bulunan Ömer Gündüz (18) kazadan kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken, kardeşi Mustafa Gündüz (14) ile kuzenleri Ali Gündüz (14) ve Ömer Gündüz (14) suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından üç çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Ancak sürücü Halil Gündüz’e ulaşılamadı.

Vatandaşlar da Çalışmalara Katılıyor

Kayıp sürücüyü bulmak için aralarında dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin de bulunduğu 143 kişilik ekip, tahliye kanalının akış yönü dikkate alınarak yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama yapıyor. Çalışmalar, kanalın Suriye’nin Tel Abyad kenti yönüne uzanan hattında da sürdürülüyor.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar da arama faaliyetlerine gönüllü olarak destek verirken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak bölgeye gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ekiplerin, kayıp sürücüye ulaşılana kadar arama çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.