Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, şehir yaşamını olumsuz etkiledi. Kentin farklı bölgelerinde rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hem yayalar hem de esnaf zor anlar yaşadı.

Tepebaşı ilçesinde bulunan İsmet İnönü-1 Caddesi’nde, boş bir alanın çevresini saran güvenlik bariyerleri fırtınanın etkisiyle bükülerek zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar, rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Esnaf Önlem Aldı

Kuvvetli rüzgarın etkisini artırmasıyla birlikte esnaf da tedbir almak zorunda kaldı. İş yeri önlerinde bulunan ürün ve malzemeler, savrulma riskine karşı içeri taşındı. Yetkililer, rüzgarın etkisini bir süre daha sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.