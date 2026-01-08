Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme kapsamında sosyal yardım ödemelerinde artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseltildi.

Bakan Göktaş, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan artışla birlikte toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal yardım programlarının aylık tutarlarının güncellendiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hiç kimseyi geride bırakmama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yaşlı ve Engelli Aylıklarında Artış

Sosyal hizmet modelleri kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin detayları paylaşan Göktaş, şu bilgileri verdi:

Ağır silikozis hastalarının aylığı: 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya

Yaşlı aylığı: 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya

Yüzde 40-69 engelli aylığı: 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya

Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı: 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya

18 yaş altı engelli yakını aylığı: 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya

Ayrıca kronik hastalık yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya, vefat yardımı ise 3 bin 727 liradan 4 bin 421 liraya yükseltildi.

Evde Bakım Yardımı ve SED Ödemeleri Güncellendi

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı kapsamında aylık ortalama 517 bin engelli vatandaşın desteklendiğini belirten Göktaş, “2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya çıkarıldı. 2025 yılında toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştirdik” dedi.

Çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesine vurgu yapan Göktaş, SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya yükseltildiğini bildirdi.

Koruyucu Ailelere Ödemeler Arttı

Bakan Göktaş, çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları halinde devlet güvencesinde uygulanan koruyucu aile hizmetinin öncelikli modellerden biri olduğunu belirterek, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ortalama ödemenin 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Ödemeler Şubat Ayından İtibaren Artışlı Yatırılacak

Yeni düzenlemeyle birlikte Şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarına ilişkin ödemelerin artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını ifade eden Göktaş, “Düşük gelirli birey ve ailelerimizi daha kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal destek modelleriyle desteklemeye devam edeceğiz. Yapılan artışların tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.