Ankara genelinde devam eden kuraklık ve kontrollü su yönetimi uygulamaları kapsamında çok sayıda ilçede su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanacak. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü bazı bölgelerde planlı, bazı bölgelerde ise arıza kaynaklı plansız kesintiler uygulanacak.

Yetkililer, barajlardaki doluluk oranının yüzde 1,03’e kadar düştüğüne dikkat çekerek vatandaşlardan su kullanımında azami tasarruf yapmalarını istedi. Çalışmaların ve onarımların belirtilen saatler içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

En Geniş Etki Etimesgut ve Çankaya’da

Etimesgut ilçesinde 09.00–21.00 saatleri arasında çok sayıda mahallede planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Benzer şekilde Çankaya’da hem planlı hem de plansız kesintiler uygulanacak. Kırkkonaklar ve Birlik mahallelerinde sabah saatlerinde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle su verilemezken, gün içinde Çayyolu, Beytepe, Alacaatlı, Söğütözü, Çukurambar ve çevresinde de basınç düşüklüğü görülecek.

Gölbaşı, Keçiören ve Mamak’ta Gün Boyu Uygulama

Gölbaşı’nda kuraklık nedeniyle Ballıkpınar, Oyaca, İkizce ve çevre mahallelerde 09.00–23.00 saatleri arasında aralıklı kesintiler yaşanabileceği bildirildi. Keçiören ve Mamak ilçelerinde de gün boyu sürecek planlı uygulamalar kapsamında özellikle alt ve üst kotlarda suyun düşük basınçla verilmesi ya da kısa süreli kesintiler yaşanması öngörülüyor.

Kırsal İlçelerde Arıza ve Depo Seviyesi Sorunu

Kahramankazan’da depo seviyesinin düşmesi ve elektrik arızası nedeniyle bazı mahallelerde gün boyunca susuzluk yaşanabileceği açıklandı. Polatlı, Altındağ, Çubuk ve Akyurt ilçelerinde ise içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar ve kontrollü su yönetimi nedeniyle belirli saat aralıklarında su kesintileri uygulanacak.

Yetkililer, suyun yeniden verilmesinin ardından özellikle yüksek kotlu bölgelerde suyun ulaşmasının zaman alabileceğini belirterek vatandaşların gerekli önlemleri önceden almaları çağrısında bulundu.