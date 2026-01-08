Veri Bilimi Uzmanı Emre Durgut, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinde sosyal medyanın rolüne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Durgut, özellikle X platformunun kriz ve savaş anlarında gerçek zamanlı açık kaynak istihbaratının (OSINT) temel unsuru haline geldiğini vurguladı.

“Sosyal Medya, Gerçek Zamanlı İstihbaratın Omurgası”

Durgut, kriz anlarında bir “savaş odasında” X platformunun ekranda yer almasının tesadüf olmadığını belirterek, sosyal medyanın artık sahadaki gelişmelere anlık erişim sağladığını ifade etti. Gazeteciler, yerel tanıklar ve sahadaki kullanıcıların paylaştığı fotoğraf, video ve konum bilgilerinin, geleneksel istihbarat yöntemlerinin ötesine geçtiğini söyledi.

Bu paylaşımların erken uyarı mekanizması oluşturduğunu belirten Durgut, “Ham veri niteliğinde olsa da askeri hareketliliğin doğrulanmasında stratejik avantaj sağlıyor” dedi.

Karar Alma Mekanizmaları Değişiyor

Geleneksel istihbarat raporlarının uzun analiz süreçlerinden geçtiğini hatırlatan Durgut, günümüzde siyasi ve askeri liderlerin sahadaki gelişmeleri bir X kullanıcısıyla aynı anda görebildiğini ifade etti. Bunun karar alma hızını artırdığını ancak hatalı karar riskini de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Askeri planlamaların önceden hazırlandığını belirten Durgut, buna karşın planların sosyal medya üzerinden ifşa edilmesinin kritik yön değişikliklerine yol açabileceğine dikkat çekti.

“Dezenformasyon Modern Savaşın Standart Taktiklerinden Biri”

Açık kaynak istihbaratının merkezileşmesiyle birlikte dezenformasyon ve manipülasyonun da arttığını söyleyen Durgut, rakip aktörlerin sahte hesaplar ve bot ağlarıyla yanıltıcı operasyonlar yürüttüğünü belirtti.

Durgut’a göre bu bilgi kirliliği aynı zamanda karşı tarafın niyetlerini ve korkularını analiz etmek için de önemli ipuçları barındırıyor.

Yapay Zeka ve Veri Madenciliği Devrede

Savaş odalarında yalnızca ekran izlenmediğini vurgulayan Durgut, arka planda yapay zeka destekli analiz araçlarının çalıştığını aktardı. Doğal Dil İşleme modelleriyle içeriklerin güvenilirliği ölçülürken, graph veritabanları ve kümelenme algoritmalarıyla bot ağlarının tespit edildiğini söyledi.

Görüntü tanıma teknolojileri sayesinde paylaşılan görsellerin manipüle edilip edilmediğinin saniyeler içinde anlaşılabildiğini ifade etti.

“Algoritmalara Bağımlılık Stratejik Zafiyet Yaratır”

X gibi özel şirketlerin algoritmalarının bilgi akışını belirlemesinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturabileceğini belirten Durgut, devletlerin bu platformlara aşırı bağımlı hale gelmemesi gerektiğini vurguladı.

“Stratejik çeşitlendirme şart” diyen Durgut, yerli platformlar ve kendi yapay zeka altyapılarıyla alternatifler oluşturulmasının zorunlu olduğunu söyledi.

“Bu Yeni Bir Asimetrik Güç”

Sosyal medya platformlarının ulusal güvenlik stratejisinin parçası haline gelmesinin, platform sahiplerine jeopolitik bir kaldıraç gücü sağladığını ifade eden Durgut, algoritma değişiklikleri ve içerik politikalarının devletleri doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

Uzman, uzun vadede bu asimetrik gücü dengelemek için çok katmanlı ve bağımsız dijital yatırımların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.